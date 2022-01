Corona in Wermelskirchen : Kein Erfolg beim Anruf im Testzentrum

Wermelskirchen Ein Schnelltest-Termin lässt sich übers Internet schnell vereinbaren. Per Telefon sei das jedoch schwierig, bemängelte ein Leser. Wir haben bei den Betreibern der Testzentren nachgehakt.

Wer in diesen Tagen einen Corona-Schnelltest mit dem dazugehörigen schriftlichen Nachweis benötigt, greift der Einfachheit halber in vielen Fällen zu seinem Smartphone oder klappt seinen Laptop auf, um auf der Webseite des nächstgelegenen Testzentrums oder über eine App nach einem passenden Termin zu suchen.

Sicherlich gibt es vielerorts auch die Möglichkeit einen Schnelltest-Termin per Telefon zu vereinbaren, allerdings ist es nicht immer einfach, dort jemanden zu erreichen. So zumindest schilderte es uns ein Leser, der der Redaktion bekannt ist, namentlich aber nicht genannt werden möchte, und der zu den Menschen gehört, die sich nicht nicht einfach übers Internet für einen Termin anmelden können. An mehreren Tagen habe er erfolglos versucht, in unterschiedlichen Testzentren in Wermelskirchen anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren. Diese Redaktion ist dem nachgegangen und hat bei den Betreibern der umliegenden Teststellen nachgefragt, ob ihnen dieses Problem bekannt ist und welche Möglichkeiten, vor allem Menschen im Rentenalter, bei der Terminvereinbarung für einen Schnelltest in ihrem Testzentrum besitzen.