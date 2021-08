Aktion saubere Stadt : Kehrmaschine ist nach Ausfall wieder im Einsatz

Wermelskirchen Die Stadt sei vermüllt und ungepflegt, ärgerte sich ein Bürger. Ein Grund war, dass die Kehrmaschine, die für gewöhnlich für die Reinigung der Straßenränder zuständig ist, längere Zeit nicht einsatzbereit war.

Von seinem Spaziergang durch die Innenstadt kehrte Friedrich Furch in der vergangenen Woche verärgert zurück. „Vermüllt und ungepflegt“, stellte er fest, „das ist eine Katastrophe.“ Während sich viel Mühe gegeben werde mit Blumenampeln, verkomme die Stadt am Boden. Das stelle er immer öfter fest. „Und das ärgert mich sehr“, befand der Wermelskirchener und forderte die Stadt auf, tätig zu werden.

Das gilt auch für die Leerung der Abfalleimer in der Innenstadt. Im Zentrum stünden zwei Leerungen in der Woche auf dem Plan, sagt Harald Drescher. Weiter außerhalb würde einmal wöchentlich geleert. Die Mülltonnen, die im Corona-Frühling wegen der vielen To-Go-Produkte aufgestellt worden waren, sind inzwischen wieder aus dem Stadtbild verschwunden. Es könne aber in Ausnahmefällen auch mal spontan auf sehr volle Abfalleimer in der Stadt reagiert werden, sagt der Tiefbauamtsleiter.