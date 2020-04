Grünschnitt-Sammelstelle in Dhünn : Grünschnitt-Abgabe kommt gut an

Monika Perterer freute sich über den Service und nutzte ihn mit Unterstützung von Sohn Leon zur Entsorgung von Rasenschnitt. Foto: Stephan Singer. Foto: Stephan Singer

Dhünn Die Premiere des improvisierten Grünabfälle-Platzes am ehemaligen Freibad in Dhünn hat funktioniert. Bürger nutzten das städtische Angebot, überrannt wurde die Annahme nicht. Weitere Termine stehen noch an.

Einige verstehen die Bedeutung von Öffnungszeiten nicht oder meinen, dass diese für sie keine Gültigkeit hätten: Bereits vor dem eigentlichen Startschuss der Grünschnitt-Abgabe auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Freibad in Dhünn rückten die ersten 20 Bürger an, um ihr Grünzeug los zu werden. Diese Frühaufsteher mussten dann tatsächlich ein wenig Wartezeit in Kauf nehmen und in die sich vorübergehend bildende Warteschlange der Fahrzeuge einreihen. Bauhofleiter Volker Niemz war mit seinem Team bereits eineinhalb Stunden vor Beginn der Service-Zeit angerückt, um Vorbereitungen zu treffen. Wer innerhalb der vierstündigen Annahme-Phase kam, hatte mehr Glück: Von Wartezeiten keine Spur, die andauernde Frequenz reihte sich wie am Schnürchen reibungslos aneinander.

„Das ist eine schöne Resonanz, es läuft“, kommentierte Bürgermeister Rainer Bleek, der der improvisierten Grünschnitt-Abgabe einen Besuch abstattete, das Geschehen. Allerdings mussten Bleek und Niemz zugeben: „Wir hatten mit mehr Andrang gerechnet.“ Allerdings, so Bleek: „Die anhaltend sonnigen Tage, an denen die Menschen ihren Garten frühlingsfit machen, kommen ja erst noch.“ Die Stadtverwaltung hatte die kostenlose Möglichkeit zur Grünschnitt-Abgabe angeboten, nachdem Beschwerden über die Schließung der Abgabestelle an der Albert-Einstein-Straße durch den BAV wegen der Corona-Pandemie laut wurden.

Info Zwei weitere Termine in dieser Woche Was Mit zwei Containern wird der abgeladene Grünschnitt von Dhünn nach Lindlar-Remshagen transportiert, wo die Avea das Entsorgungszentrum Leppe betreibt. Wann Am Dienstag, 7., und Donnerstag, 9. April, ist erneut eine kostenlose Grünschnitt-Abgabe für Bürger am Ex-Freibad in Dhünn je zwischen 12 und 17 Uhr möglich – am Samstag, 11. April, jedoch nicht.

„Das haben sie gut gemacht“, lobte Monika Perterer die Verantwortlichen der Stadt. Die Wermelskirchenerin kam mit ihrem 16-jährigen Enkel Leon nach Dhünn, um Rasenschnitt aus Säcken abzukippen: „Wir haben extra heute früh gleich mit der Arbeit angefangen, um den Schnitt noch innerhalb der Öffnungszeit wegbringen zu können. Sonst wäre ich mit der Entsorgung in arge Nöte gekommen.“

Andere Bürger brachten sogar deutlich mehr Grünschnitt: mit Anhängern, Transportern, kleinen Traktoren oder gar zweckentfremdeten Pferde-Anhängern. „Sogar ein Cabrio mit dem Grünschnitt-Sack auf dem Beifahrersitz habe ich gesehen“, berichtete Volker Niemz. Der Betriebshof-Leiter geht davon aus, dass auch die kommenden Abgabe-Termine mindestens genauso gut angenommen werden und schätzt ein: „Das müssen wir in jedem Fall bis Ende Mai machen.“ Er kann sich sogar eine Ausweitung des Angebots vorstellen: „Bauschutt könnten wir hier ebenso annehmen. Besser die Leute bringen ihn zu uns, als wenn er im Wald landet und für teuer Geld aufwendig herausgeholt werden muss.“

Dass die für nicht-gewerblich Tätige kostenlose Grünschnitt-Abgabe von auswärtigen Menschen „ausgenutzt“ werden könnte, halten Bleek und Niemz für ein mehr als kleines Risiko. „Wir achten auf die Kennzeichen und kontrollieren im Verdachtsfall den Ausweis“, sagte Niemz. „Die Lösung in Dhünn ist besser als die kurzzeitig angedachte Variante des Eifgen-Wanderparkplatzes. Hier ist die Anfahrtsmöglichkeit übersichtlicher und sicherer.“ Bleek: „Die endgültigen Preisverhandlungen mit dem BAV stehen eh noch aus – über das jetzige Grünschnitt-Thema werden wir dann auch reden.“