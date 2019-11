Schutzbestimmungen für das Gewässer sind streng : Eifgenbach – kaum Chance auf naturnahen Zugang

Wermelskirchen Die Idee, einen naturnaher Zugang zum Eifgenbach zu schaffen, um vor allem Familien mit Kindern das Naturgut Wasser näher zu bringen, klingt zunächst gut. Die FDP-Fraktion hatte einen Antrag eingebracht und angeregt, für diese Maßnahme im Bereich des Wanderparkplatzes im Eifgen, Leader-Fördermittel zu beantragen.

Doch aufgrund von strengen Schutzbestimmungen und gesetzlichen Auflagen hätte das Projekt nach Angaben der Stadtverwaltung kaum eine Chance, realisiert zu werden – daher zogen die Liberalen ihren Antrag zurück. Sie sahen darin zuvor eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und verwiesen auf das Beispiel „Gestaltung Wupperaue“ in der Nachbarstadt Hückeswagen. Gedacht sei an einem zehn Meter breiter geschotterter Weg, also eine preiswerte Lösung, führte Marco Frommenkord (FDP) in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses aus.