Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen „Katt kreativ“ hat die Weihnachtszeit im Blick

„Wir spüren insgesamt eine Zurückhaltung“, sagte Mitorganisatorin Andrea Wolske bei „Katt kreativ“ im November 2022: „Bei uns gibt es halt nicht die Dinge, die man braucht, sondern solche, die man sich gönnt.“ Und in Zeiten, in denen das Geld bei vielen nicht mehr locker säße, sei der Verkauf auch auf Hobbymessen schwieriger. Nichtsdestotrotz waren beim Markt in der Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr 60 Aussteller vertreten und sorgten für ein buntes Bild. Schiefer und Holz, Papier und Wolle, Perlen und Stoff: Viele schöne, selbstgemachte Dinge suchten einen neuen Besitzer. Traditionell findet „Katt kreativ“ zwei Mal im Jahr statt: im Frühjahr und im November. Zwischen Socken, Taschen und Schmuck finden die Besucher dann auch aufgearbeitete Skateboards mit neuer Funktion, Fotokunst in Rahmen und treffen die heitere Gruppe an den Spinnrädern, die zu den Stammteilnehmern bei „Katt kreativ“ gehört.