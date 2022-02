Kultur in Wermelskirchen : Katies Gedanken über Audrey Hepburns Taille

Wermelskirchen Katie Freudenschuss sinnierte in ihrem aktuellen Programm „Einfach Compli-Katie!“ humorvoll über alles Mögliche und legte dabei die Finger in die eine oder andere Wunde.

Auf die Idee musste man auch erst mal kommen: „Ich habe Audrey Hepburns Taille. Zweimal. Am linken und am rechten Oberschenkel. Gucken Sie nach, jeder von uns hat ein Körperteil mit dem Umfang von Audrey Hepburns Taille“, sagte Katie Freudenschuss (Foto: Anne de Wolff) bei ihrem Auftritt zu ihrem aktuellen Programm „Einfach Compli-Katie“ am Freitagabend in der gut besuchten Kattwinkelschen Fabrik.