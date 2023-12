Gemeindeleben in Wermelskirchen Katholiken feiern den Advent unterm Kirchturm von St. Michael

In geselliger Runde kamen die Menschen ins Gespräch. Und immer mal wieder stürmten Kinder mit frisch gebackenem Stockbrot in das Pfarrzentrum und ließen Eltern und Großeltern von dem warmen Gebäck probieren. „Wir freuen uns über die gute Resonanz“, befanden dann Natalja Krips und Katharina Floer vom Ortsausschuss. Auch nach dem Gottesdienst hatten sich noch viele Besucher auf den Weg gemacht, um gemeinsam unter dem Kirchturm zu feiern. Ausdrücklich waren nicht nur katholische Gemeindeglieder zum Kirchturmfest in St. Michael eingeladen. „Jeder ist willkommen“, betonte Katharina Floer und dachte dabei genauso an die Menschen im ganzen Seelsorgebereich, der von St. Apollinaris in Grunewald bis Burscheid reicht, als auch an die evangelische Gemeinde.