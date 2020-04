Katholische Kirchengemeinde in Wermelskirchen : Christen bereiten öffentliche Gottesdienste vor

Wermelskirchen Fakten + Hintergrund Die katholische Kirchengemeinde St. Michael und Apollinaris bietet ab Samstag eine Sondergottesdienstordnung an. Die evangelischen Christen wollen ab Pfingsten gemeinsam Gottesdienst feiern. Die Freikirche in Dabringhausen startet übernächste Woche.

Geplant ist, am Samstag, 18 Uhr, in St. Apollinaris in Grunewald Messe zu feiern, und am Sonntag, jeweils um 10 Uhr in St. Michael und St. Laurentius in Burscheid. In Liebfrauen in Hilgen gibt es nach Angaben von Knab vorerst keine Gottesdienste. Verbunden sind die Feiern mit erheblichen Auflagen, was Hygiene, Desinfektion und Abstandsregeln betrifft. „Das Wichtigste ist der Mindestabstand von 1,50 bis zwei Metern, der in alle Richtungen gewahrt werden muss“, sagt Knab. Und so wurde in den Kirchen in den vergangenen Tagen ausgiebig gemessen – Ergebnis: in Grunewald gibt es 38 Plätze, in St. Michael 56 und in St. Laurentius 52. Für die ersten Messen gibt es kein Anmeldeverfahren, die Kirchen öffnen 30 Minuten vor Beginn. In allen Kirchen gibt es einen Ordnerdienst, der die Abstandsregelungen kontrolliert und die Gläubigen in die Kirche führt. „Die Plätze werden belegt nach der Reihenfolge des Kommens“, sagt Knab. Bänke, in denen die Gläubigen sitzen dürfen, sind mit Bändern gekennzeichnet. „Desinfektionsmittel steht bereit“, sagt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Nicola Brinkmann.