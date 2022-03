Verein Radieschen in Wermelskirchen : Kassenlage erlaubt Zirkusprojekt im Herbst

Der Verein Radieschen veranstaltet in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen wieder zusammen mit dem Circus Zapp Zarap eine spannende Zirkusprojektwoche. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Verein „Radieschen“ unterstützt Kinder und Jugendliche mit etwa 20.000 Euro im Jahr. Und vielleicht gibt es bald ein großes Kinderfest in der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Wenn der Verein Radieschen alle zwei Jahre in den Herbstferien zum Zirkusprojekt einlädt, dann sind die Anmeldelisten für gewöhnlich schnell gefüllt. Dann freuen sich Familien über das kreative Angebot für ihre Kinder in den Ferien, das manchem auch mit Blick auf die Betreuung eine große Hilfe ist. Deswegen hat der Verein auch in Corona-Zeiten weitergemacht – und noch erweitert. Sowohl 2020 als auch 2021 fand das Zirkusprojekt in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen statt – also einmal mehr als der Turnus eigentlich vorgesehen hätte. Zwar mussten die Teilnehmerzahlen wegen der Pandemie deutlich runtergeschraubt werden, und auch viele Familien wirkten noch zurückhaltend mit einer Anmeldung in Pandemiezeiten: Aber das Zirkusprojekt fand statt. „Im zweiten Jahr haben wir den Teilnahmebeitrag deutlich gesenkt“, sagt Geschäftsführerin Birgit Ludwig-Schieffers, „danach stiegen die Anmeldezahlen deutlich“. Ein klarer Hinweis für den Verein: Auch Familien, denen das Geld nicht so locker sitzt, nahmen die Einladung an.

Auch im Herbst 2022 soll das Zirkusprojekt stattfinden. „Unsere Kassenlage gibt das her“, sagt Vereinsvorsitzender Rainer Bleek. Bei der Mitgliederversammlung zeigt ein Blick in die Bilanz: 2020 kamen durch Spenden 25.000 Euro für „Radieschen“ zusammen, 2021 spendeten die Bürger 21.000 Euro – dazu gehören Großspenden, aber auch viele wertvolle Kleinspenden. Das versetzt den Verein in die Lage, auch im dritten Jahr hintereinander das große Zirkusprojekt in der zweiten Herbstferienwoche anzubieten. Noch sei nicht klar, ob es wegen der Pandemie Begrenzungen der Teilnehmerzahl geben werde. „Wir gehe erstmal nicht davon aus“, sagt Birgit Ludwig-Schieffers. 100 Kinder sollen teilnehmen können – die Anmeldung ist ab sofort möglich. Ob der Verein danach in den Zweijahresturnus zurückkehrt, ist noch offen.

Info Zirkus Zapp Zarap in der Mehrzweckhalle Termin Das Zirkusprojekt findet wieder in der zweiten Herbstferienwoche statt. Dann gastiert das Team vom Zirkus Zapp Zarap erneut in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen. Teilnahme Alle Kinder zwischen sechs und 13 Jahren sind zum Mitmachen eingeladen. Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Kind, Geschwisterkinder bezahlen 20 Euro. Kontakt Anmeldungen sind ab sofort möglich – nur per E-Mail an: radieschen-wk@outlook.de

Der Rückblick auf die beiden vergangenen Jahre spiegelt die Corona-Pandemie noch in einem anderen Punkt wider: 2020 gab es deutlich weniger Aktivitäten – nur wenige Familien beantragten Hilfe, damit ihre Kinder zum Beispiel Unterricht an der Musikschule nehmen oder Hallenschuhe für das Fußballtraining anschaffen konnten. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns intern neu aufzustellen“, sagt Birgit Ludwig Schieffers und denkt dabei vor allem an die Loslösung des Vereins von städtischen Strukturen. Seit 2006 hatte „Radieschen“ mit der städtischen Verwaltung im Rücken gearbeitet. Nachdem Birgit Ludwig-Schieffers als städtische Mitarbeiterin in den Ruhestand gegangen und Vorsitzender Rainer Bleek aus dem Bürgermeisteramt ausgeschieden war, hat der Verein die Organisationsstrukturen nun unabhängig von der Stadt aufgebaut. Für Familien und Kinder ändert sich damit nichts. Und auch Kooperationen mit der Stadt wird es wohl künftig geben. So hat „Radieschen“ im vergangenen Jahr 5000 Euro für Laptops beigesteuert, damit kein Schüler für den Distanzunterricht mit entsprechender Technik unversorgt blieb.

Und Rainer Bleek erinnert an die erfolgreiche Premiere des Wunschbaums im Foyer des Rathauses in der Adventszeit – für die Stadt und „Radieschen“ gemeinsam mit anderen Vereinen an einem Strang gezogen hatten. „Wir würden uns freuen, diese Aktion fortzusetzen“, sagt Rainer Bleek. Außerdem könnte die zunehmende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine die Arbeit des Vereins künftig beeinflussen: Noch gebe es wenig Anfragen zur Unterstützung, sagt Birgit Ludwig-Schieffers. Dafür sei es wahrscheinlich noch etwas zu früh.

Der stellvertretende Vorsitzende Jochen Bilstein regt unterdessen an, gemeinsam mit der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ ein Kinderfest auf die Beine zu stellen. Für alle Kinder, die sich einladen lassen möchten.