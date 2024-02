Jecke Zick in Wermelskirchen Karneval feiert Premiere in Eipringhausen

Die Bühne ist voll. Proppenvoll. Die Altstadtgarde hat Aufstellung bezogen, die Kinder und die Jugendformation des Grunewalder Tanzkorps haben ein Plätzchen gefunden. Und auch das Dreigestirn ist – begleitet von tosendem Applaus – in das Gemeindehaus in Eipringhausen eingezogen und zeigt sich auf der Bühne. Es ist eine Premiere. Aber schon am Freitagnachmittag deutet sich an: Der Ausflug der Dabringhauser Karnevalisten nach Eipringhausen wird keine Eintagsfliege bleiben. Zwar ist die Bühne für die große Mannschaft fast ein bisschen zu klein. Und Bauer Jens ist mit seinem aufwendigen Pfauenschmuck auf dem Kopf gelegentlich an den Deckenleuchtern hängen geblieben. „Aber wir fühlen uns hier im Eipringhauser Gürzenich pudelwohl“, verkündet Prinzenführer Harry Tiede gut gelaunt. Und richtet einen Dank an den „Herrn Pfarrer“, dass Karneval nun auch unter dem evangelischen Dach des Gemeindehauses möglich ist – eine Premiere.