Wirtschaftsgremium in Wermelskirchen : Kampagne zur Ausbildung vereinbart

Wermelskirchen Virtuelle Sitzung des Wirtschaftsgremiums mit der Bürgermeisterin. Unternehmen wollen die Ausbildungsaktivitäten in Wermelskirchen erhöhen.

Lück betonte, wie wichtig ihr der Austausch mit den örtlichen Unternehmerinnen und Unternehmern ist, berichtet jetzt die IHK. Als Hauptaufgaben nannte sie die Mobilitätswende, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt, den Breitbandausbau in Gewerbegebieten, aber auch die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen. Glücklicherweise sei Wermelskirchen bislang vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, was dem gesunden Branchenmix und der guten industriellen Basis zu verdanken sei.

Positiv überrascht wurden die Anwesenden durch Zahlen vom Ausbildungsmarkt. So verzeichnen die Unternehmen in Wermelskirchen nur einen sehr geringen Rückgang der eingetragenen Ausbildungsverhältnisse, während pandemiebedingt sowohl in der Region als auch im bundesweiten Durchschnitt deutlich weniger Ausbildungsverträge unterzeichnet wurden. Dennoch möchten die Unternehmer die Ausbildungsaktivitäten in Wermelskirchen noch erhöhen. Das IHK-Wirtschaftsgremium und die Stadt vereinbarten, eine Kampagne zur Ausbildung zu starten. Die ersten Ideen hierzu sollen nun weiter vertieft werden.