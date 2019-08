Historische Motive aus Wermelskirchen : Kalender zeigt rare Ansichten

Wermelskirchen Historische Motive zieren die zwölf Seiten der Geschichtsvereins-Veröffentlichung.

Im Format von fast DIN-A3 präsentieren sich monatsweise Ansichten von Wermelskirchen. Jeweils eingeklinkt ist ein kleines Foto zu sehen, das die gleiche Ansicht im heutigen Zustand zeigt. „Nicht immer einfach, denn an manchen Stellen lässt sich aufgrund der zwischenzeitlichen Bebauung gar nicht mehr die Position einnehmen, an die sich der einstige Fotograf platzierte“, erzählt Volker Ernst von der Arbeit an dem Kalender, die sich mit Recherche von Informationen auf gut 50 Stunden summierte.

Der BGV-Vorsitzende weist auf die April-Seite im 2020-Kalender des BGV: „Dieses Foto ist bestimmt nicht so attraktiv wie die Stadtansicht auf der vorhergehenden März-Seite. Aber es ist ein sehr rares Foto.“ Zu sehen ist der Blick aus einem Erker des Hauses Bastian (am heutigen Kreisverkehr Eich neben den Bürgerhäusern) im Jahr 1869: Damals gab es den Anbau an das Hotel „Zur Eich“ noch nicht und wo heute die Jörgensgasse verläuft existierten Gärten – am Horizont ist Habenichts zu erkennen.