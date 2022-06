Quellenbad senkt Wassertemperatur um ein Grad : „Immer noch wärmer als Freibad“

Wermelskirchen Badegäste des Quellenbads reagieren unterschiedlich auf neue Wassertemperatur. „Manche haben schon gemeckert, dass es kalt ist. Aber es tragen alle mit und die meisten sehen es positiv“, sagt Schwimmmeister Achim Hagenbücher..

Seit Mittwoch ist die Wassertemperatur im großen Schwimmbecken des städtischen Quellenbads um ein Grad gesunken – von 28 auf 27 Grad. Doch merken die Wermelskirchener den Unterschied überhaupt? „Das merkt man in der Tat“, sagt der leitende Schwimmmeister Achim Hagenbücher. „Manche haben schon gemeckert, dass es kalt ist. Aber es tragen alle mit und die meisten sehen es positiv.“ Hintergrund der Temperatursenkung sind energetische Einsparungen. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen habe grob errechnet, dass bei einer Verringerung der Wassertemperatur um zwei Grad der Energieverbrauch um 25 Prozent reduziert werden könne. Wermelskirchen senkt aber nur um ein Grad. Der Grund: „Unser Wasser wäre dann ein Grad kälter als in den Bädern der Umgebung. Dann würden zu viele Badbesucher abwandern“, befürchtete Thomas Marner, Technischer Beigeordneter der Stadt, kürzlich gegenüber unserer Redaktion. Dennoch sollen bei einem Grad niedrigerer Wassertemperatur bereits knapp 12,5 Prozent weniger Energie verbraucht werden. Bei den hohen Energiepreisen nicht zu unterschätzen, denn das Quellenbad schlägt jährlich mit einem Stromverbrauch von 550.000 kWh zu Buche. „Aber wir müssen abwarten“, sagt Hagenbücher. Wie lange die neue Temperatur beibehalten werde, „steht und fällt“ mit dem, was gerade in der Ukraine passiere, sagt er. Falls sich die derzeitige Situation normalisiere, kann er sich vorstellen, dass die Wärme wieder höher gefahren wird.