Kabarett in Wermelskirchen : Der haspelnde Wüterich aus Unterfranken

War zu Gast in der Katt in Wermelskirchen: Urban Priol Foto: M. Palm

Wermelskirchen Kabarettist Urban Priol nahm am Donnerstagabend in der ausverkauften Kattwinkelschen Fabrik in gewohnter Manier kein Blatt vor den Mund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Gag des Abends kam gleich zu Beginn. Da nahm Urban Priol Bezug auf das FC-Bayern-Debakel vom Mittwochabend - 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach. „Da sieht man. Impfung stärkt die Abwehr.“ Damit war der Ton für den Abend gesetzt. Urban Priol, dieser haspelnde Wüterich aus Aschaffenburg, hatte sichtlich Spaß, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und hemmungslos über Gott, ein bisschen Merkel, viel Corona und vor allem die politische Welt abzulästern. Und nachdem das Eis so schnell gebrochen war war der Franke mit dem bunten Hemd und der Sturmfrisur über der hohen Stirn nicht mehr zu bremsen.

„Im Fluss“, so heißt Urban Priols aktuelles Programm. In seinen ausufernden Monologen zeigte sich, dass dieser Mann auf der Bühne keineswegs in einem Ausflugsdampfer unterwegs war, sondern eher in einem Schnellboot. Urban Priol, mittlerweile schon 60 Jahre alt, wirkte wie ein Jungspund – agil, frisch und bitterböse. Und wütend. Die Wut über die politische Kaste war dem Franken in der Corona-Zwangspause jedenfalls nicht vergangen. Und sie bekamen alle ihr Fett ab. Etwa die Junge Union. „Bei deren Treffen wurde klar, dass selbst Wolfgang Schäuble mit seinen 79 Jahren ein Jungspund ist.“ oder Friedrich Merz: „Dieses Fossil der 1990er als Modernisierer. Der Frieder ist wie Herpes – den wirst du nicht mehr los.“

Dennoch zeigte er sich ein wenig selbstkritisch. „40 Jahre lang mache ich jetzt schon Kabarett. Und über die Jahre haben die Kollegen und ich uns an der Union abgearbeitet, um sie auf die Prozentzahl dieser Bundestagswahl zu bekommen. Und nie hat es geklappt. Aber kaum haben wir mal anderthalb Jahre Berufsverbot, schon funktioniert das“, sagte er unter dem großen Applaus und Gelächter des Publikums.

Irgendwann konstatierte er: „Die Union im Absturz, die Springer-Mafia in schweren Turbulenzen und Gladbach serviert Bayern ab – es gab schon bessere Zeiten fürs Kabarett.“ Allerdings waren diese „schlechte Zeiten“ für einen Urban Priol wohl doch eher beflügelnd. Denn er suchte sich seine Themen, über die er sich rund drei Stunden lang auslassen konnte, eben anderswo.