Kabarett in Wermelskirchen Klavierkabarett sanft und witzig

Es ist sicherlich nicht typisch für einen Kabarettisten, was Sven Garrecht bei seinem Auftritt in der Kattwinkelschen Fabrik am Freitagabend nach etwa einer halben Stunde sagte. „Ja, ich weiß, dass sich das der eine oder andere hier schon gefragt hat. Und es ist tatsächlich so: Ich bin … katholisch.“ Es ist allerdings kein Kirchen-Kabarett. Denn wie sagt er so schön: „Ist das schon Glaube, wenn ich nur glaube, dass ich glaube?“ Und auch die Erkenntnis, dass die Katholische Kirche, „an sich ja von der Botschaft her gar nicht so verkehrt“, es einem wie ihm von Tag zu Tag schafft, diese gute Botschaft schwer zu machen, zeugt nicht von blinder Gefolgschaft. Immerhin würde sich aber, ganz, ganz langsam, was tun, „in diesem Verein“ – denn schließlich sei immerhin die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare seit Jahresbeginn möglich.