Kabarett in Wermelskirchen Zwischen Klamauk und hochpolitischem Kabarett

Sebastian 23, alias Sebastian Rabsahl, war am Freitagabend nach ziemlich genau zwei Jahren wieder einmal in der gut besuchten Kattwinkelschen Fabrik zu Gast. Mitgebracht hatte er sein immer noch recht aktuelles Programm „Maskenball“. Aber zu Beginn ging es erst einmal besagte zwei Jahre zurück. „Vor zwei Jahren, es war Ende Februar, habe ich gesagt, dass ich nicht wirklich glaubte, dass es in der Ukraine zum Krieg kommen würde. Und am nächsten Tag ist es dann passiert.“ Das sei jetzt ein schwieriger Einstieg gewesen, sagte er dann, gab zu, dass die Wahrheit der Aussagen auf der Bühne in der Katt nicht so groß gewesen sei. „Aber ich will dann doch mal etwas ausprobieren heute. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht: Morgen ist der Tag, an dem Christian Lindner nicht zurücktritt“, sagte er mit lausbubenhaftem Grinsen.