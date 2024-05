Jürgen Becker am 8. Juni in Wermelskirchen „Ihr könnt ja nicht das Klima retten ohne Musik“

Becker Man fragt sich, warum das Cannabis-Gesetz so wenig Akzeptanz findet in der Bevölkerung. Das liegt natürlich auch an der Musik. Am Alkohol sterben viel mehr Menschen als an Cannabis oder Marihuana, aber es gibt schöne Lieder. Wir denken alle im Unterbewusstsein „Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein.“ Aber wenn wir alle jahrtausendelang gesungen hätte „Sieben Joints am Rhein können uns nicht gefährlich sein“, dann wäre das anders. Man merkt, das ist von der Musik nicht unterfüttert. Deswegen sind die Leute so skeptisch.