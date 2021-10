Judo-Jugend zeigt sich von bester Seite : JWC räumt bei Bezirksmeisterschaften ab

Wermelskirchen Am Wochenende kämpften die Nachwuchsathleten des JC Wermelskirchen auf Bezirksebene. Insbesondere bei den Mädchen der U15 räumte der Club bei der Meisterschaft so richtig ab und sicherte sich gleich drei Titel.

Carolin Scheida konnte sich -33kg zum wiederholten Male den Titel der Bezirksmeisterin durch zwei ungefährdete Siege im Modus „best of three“ sichern. Küken Hannah Glauner lehrte der älteren Konkurrenz-40kg direkt das Fürchten und erkämpfte sich den obersten Platz auf dem Treppchen. -48kg traten gleich zwei JClerinnen an. Manon Dörner kämpfte äußerst stark und gewann den ersten Kampf. Im Halbfinale musste sie sich ihrer Freundin Mayla Gulich geschlagen geben. Mayla hatte schon häufig auf Bezirksebene eine Medaille errungen, doch in Leverkusen präsentierte sie sich dieses Jahr in absoluter Bestform. Nach Rückstand glich Mayla buchstäblich in der letzten Sekunde aus. Im Golden Score zahlte sich Maylas beeindruckender Trainingsfleiß aus. Die Löwin zauberte einen tollen Bodenkampf auf die Matte, der ihr schlussendlich die verdiente Goldmedaille einbrachte.

Emma Becker begann -52kg mit einem hart erkämpften Sieg gegen eine starke Konkurrentin. Im Finale verlor sie knapp, doch die Quali war ihr nicht mehr zu nehmen.

Julius Glaser startete als Titelfavorit -50kg souverän mit einem spektakulären Sieg in das Turnier. Im Halbfinale erwischte ihn sein Gegenüber jedoch auf dem falschen Fuß (oder Zeh, denn der hat ordentlich was abgekriegt) und beförderte den Löwen in das kleine Finale. Hier gewann Julius den bis dahin wohl schwersten Kampf seiner Karriere vorzeitig und sicherte das fünfte Ticket für die Wermelskirchener.