Goldhochzeit in Wermelskirchen Gemeinsam über die Ziellinie

Hochschwanger schloss sie erfolgreich ihre Lehre bei Suer ab, wenig später kam Sohn Carsten zur Welt. „Wir haben es uns schön gemacht“, sagt Paul Baehr über die ersten Jahre. Am Anfang lebten sie im Haus der Eltern, dann zogen sie in eines der Häuser für Feuerwehrleute am Brückenweg um. „Mit der Klingel für den Brandfall am Bett“, erzählt sie lachend. Wenn seine Mutter in der Feuerwache die Klingel drehte, dann ging der Alarm in den Häusern los – und längst war auch Paul Baehr bei der Feuerwehr aktiv.