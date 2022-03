Neuer Service in Wermelskirchen : Der junge Lieferdienst für frische Brötchen

Dustin-Maxim Haedicke (l.) und Hasan Akkaya kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit. Auf die Idee für das Brötchentaxi sind sie relativ spontan gestoßen. Foto: Brötchentaxi

Wermelskirchen Zwei Freunde habe das „Brötchen Taxi“ ins Leben gerufen und liefern bis vor die Haustür. Die Backwaren stammen von einer Bäckerei.

Wochenende, Haustüre auf und es liegt bereits eine Tüte voll Brötchen auf der Fußmatte. So schaut, etwas verknappt, das neue Konzept von Hasan Akkaya und Dustin-Maxim Haedicke aus, die seit wenigen Wochen das „Brötchen Taxi“ ins Leben gerufen haben und im Stadtgebiet von Wermelskirchen nun jeden Samstag und Sonntag zwischen 8 und 13 Uhr als eigenständiger Lieferservice unterwegs sind.

Vor rund einem Monat kündigten die beiden Jung-Unternehmer, die sich aus ihrer gemeinsamen Schulzeit in Wuppertal kennen, zum ersten Mal auf Facebook an, dass sich die Wermelskirchener nun auch Backwaren nach Hause liefern lassen können. Auf anderen Plattformen und Kanälen wollten sie ihren neuen Brötchenlieferdienst zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht bewerben. „Wir waren anfangs etwas vorsichtig und wollten erst einmal abwarten, wie das Ganze überhaupt angenommen wird“, berichtet Hasan Akkaya.

Info Vorbestellungen über Internet oder Telefon Angebot Das „Brötchen Taxi“ liefert jeden Samstag und Sonntag zwischen 8 und 13 Uhr. Vorbestellungen können entweder telefonisch unter 0162 5942092, per WhatsApp oder auf der Internetseite shop.broetchentaxi-wermelskirchen.de vorgenommen werden. Vorbestellungen für Samstag können bis spätestens Freitag um 12 Uhr getätigt werden, für Sonntag bis spätestens Samstagmittag. Unter dem Feld „Spezielle Bestellanweisungen“ können Kundern auf der Internetseite den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit angegeben. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.

Nun, knapp fünf Wochen später, haben sich die beiden Jungs jedoch schon eingespielt, zahlreiche Kunden in der Stadt beliefert und ihr Angebot mehr in die Öffentlichkeit gerückt. „Wir können uns bisher auf jeden Fall nicht beschweren“, ergänzt Dustin-Maxim Haedicke, der zuerst auf die Idee für das Wermelskirchener „Brötchen Taxi“ kam. Damals arbeitete der 22-Jährige noch für das Remscheider Cocktail Taxi, das auch in Wermelskirchen liefert. „Wir sind hier an vielen Stellen mit dem Auto unterwegs gewesen und haben festgestellt, wie weitläufig die Strecken sind und wie lange der Weg zum Bäcker für manche Menschen in Wermelskirchen sein muss“, berichtet Haedicke.

Hasan Akkaya, der hauptberuflich Rettungssanitäter in Remscheid ist, und sein Kumpel Dustin-Maxim Haedicke, der als Speditionskaufmann arbeitet, grübelten dann Ende Januar eines Abends gemeinsam an der Idee eines Brötchenlieferdienstes für Wermelskirchen. Ziemlich schnell kamen die beiden Freunde dabei auf einen Nenner und waren sofort Feuer und Flamme ihre Idee vom „Brötchen Taxi“ auch direkt in die Tat umzusetzen.

„Ich habe sogar mitten in der Nacht meine Verlobte geweckt, um sie zu fragen, was sie davon hält“, sagt der 23-jährige Hasan Akkaya. Seine Verlobte war zwar anfänglich alles andere als angetan von dieser spontanen Idee, da ihr Verlobter dann das ganze Wochenende unterwegs seien würde, half aber dennoch mit, schnell ein erstes Konzept zu erstellen. „Wir haben noch am selben Abend die Laptops auf den Tisch gestellt und bis 6 Uhr morgens unsere ersten Ideen ausgearbeitet“, berichtet Akkaya.

Am 9. Februar war es dann soweit. Die beiden Jungs brachten das „Brötchen Taxi“ und ihren dazugehörigen Online-Shop offiziell an den Start. „Die erste Woche war aber noch etwas blauäugig von uns, da sehr viele Fragen aufgekommen sind“, erklärt Akkaya. Zunächst hatten die Kunden zudem die freie Wahl bei der Auswahl der Bäckerei, von der sie die Brötchen haben möchten. Die punktgenaue Abstimmung mit mehreren Bäckereien in der Region war jedoch alles andere als einfach. „Wir haben uns aber an den Fehlern hochgearbeitet“, sagt Akkaya rückblickend.

Mittlerweile kommen die Backwaren, die das „Brötchen Taxi“ ausliefert, auch nur noch von einer Backstube: der Bäckerei Beckmann in Tente. „Wir können uns dort eigentlich nicht oft genug bedanken. Man hat uns von Anfang extrem unterstützt. An zwei Sonntagen, wo besonders viel zu tun war, haben die Mitarbeiter sogar extra früher angefangen zu arbeiten, damit wir genug Brötchen ausliefern konnten“, schildert Haedicke. An den letzten beiden Wochenenden lagen den Freunden sowohl für Samstag als auch für Sonntag jeweils 30 bis 40 Bestellungen vor. Die Vorbestellung läuft entweder telefonisch, per WhatsApp oder über ihre Internetseite (siehe Infokasten) ab. Die Bezahlung ist per Vorkasse, Sofortüberweisung oder Barzahlung möglich.