Volkshochschule in Wermelskirchen Junge VHS verzeichnet guten Start

Die meisten Kinder sind bereits in heimischen Sportvereinen unterwegs. Partnerakrobatik ist für sie allerdings neu. „Meine Großeltern haben mir diesen Kursus geschenkt“, erzählt Anna-Lina, während sie an dem Gerüst des Basketballkorbs baumelt. „Sie wissen, dass ich gerne klettre und turne.“ Die Elfjährige ist also in ihrem Element. Genauso wie Louis, der einzige Junge an diesem Vormittag. „Mir macht Bodenturnen Spaß“, erzählt er, „und heute lernen wir echt viele verschiedene Sachen.“ Dann zeigt er mit zwei Mädels eine kleine Übung, an deren Ende eine kleine Pyramide steht: „Meine Rippen mussten sich erst ein bisschen daran gewöhnen“, sagt er und lacht. Aber Partnerakrobatik sei gar nicht so schwierig, wie sie aussieht.