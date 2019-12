Haus Eifgen in Wermelskirchen : Junge Musiker begeistern wie im Eifgen alte Southern-Rock-Hasen

Die „Leif de Leeuw Band“ begeisterte die Besucher im Haus Eifgen. Foto: Rob Sneltjes FotografieFestival in Zyfflich

Wermelskirchen Klasse statt Masse, so könnte man meinen, hätte die Devise der 12. Muddy Water Blues Night im Haus Eifgen gelautet. Das allerdings hätte ganz ohne Not die Leistungen der Bands bei den elf Vorgängern geschmälert.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Dennoch waren am Freitagabend nur zwei Bands dabei – bei der ersten Ausgabe 2005 waren es noch zehn gewesen. Diese beiden hatten es aber tatsächlich in sich. Hill‘s Blues On The Rocks machten den Anfang und freuten sich sicht- und hörbar, als Anheizer für den holländischen Ausnahmegitarristen Leif de Leeuw agieren zu können.

Das machte die vierköpfige Blues-Rock-Combo um den schwergewichtigen Sänger und Gitarristen Wolfgang Hillmann nicht nur in kernig dargebotenen Songs deutlich, sondern auch in gutgelaunten Ansagen. „Die Jungs um Leif den Löwen sind hinter der Bühne und sind schon heiß wie Frittenfett“, sagte Hillmann etwa oder erzählte launige Geschichten über seinen Emsländer Onkel Heinrich, für den er sogar einen Song geschrieben hatte. Dazwischen regierte König Bluesrock, etwa in „Big City Nights“, „Running With The Train“ oder „Pretty Girl“, garniert mit einer krachenden Gitarre, sanft wummernden Orgelklängen und einer herrlich schmutzigen Stimme, die bisweilen an Buddy Guy oder gar Tom Waits erinnerte, aber auf jeden Fall ausdrucksstark war.

Dennoch war die unbestrittene Hauptperson des Abends der Gast mit seiner fünfköpfigen Band aus dem westlichen Nachbarland. Die junge Band um einen der gefragtesten Gitarristen der Niederlande hatte einen ganzen Abend im Namen der Allman-Brothers mit nach Wermelskirchen gebracht. Denn das Sextett lebte den Sound und ging so authentisch zu Werke, dass es tatsächlich mit zwei Drum-Kits auf die Bühne ging - wie Greg Allman & Co. das seinerzeit auch getan hatten.

Auf diese akustische wie logistische Herausforderung durfte man getrost gespannt sein. Und soviel gleich vorweg - sie funktionierte prima, wie gleich beim Opener „Come And Go Blues“ zu hören war. Erstaunlich war, dass diese alte Musik von so jungen Musikern mit so viel Routine gespielt wurde, dass es schon nach dem ersten Orgelsolo begeisterten Zwischenapplaus gab. Und noch erstaunter war man, wenn man im einen Moment mit geschlossenen Augen dem im allerbesten Wortsinne knackfetten Sound von der Bühne lauschte, dann die Augen öffnete und in Leif de Leeuw zwar einen durchaus Südstaaten-Rock-kompatiblen jungen Mann mit Vollbart und langem Haar entdeckte.