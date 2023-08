Offener Jugendtreff in Wermelskirchen Julijuice und Partymusik am Markt

Zum 17. Geburtstag am Freitagabend ist die Resonanz allerdings verhalten – trotz des trockenen Wetters. „Und genau deswegen“, sagt André Frowein. Der zweite Teil der Sommerferien sei so verregnet gewesen, dass viele Jugendliche jetzt einen großen Nachholbedarf hätten und die Wochenenden nutzen würden, um am Wasser unterwegs zu sein. Wasser gibt es am Markt bekanntlich nicht – und am Freitag fehlt auch der beliebte Sand, der die Altstadt-Mitte mithilfe des Bauhofs bisher pünktlich zum „Juca Beach“ in einen Strand verwandelte. Aus organisatorischen Gründen gibt es in diesem Jahr keinen Sand. Gefeiert wird trotzdem. DJ Luca legt Partymusik auf. „Super, dass die Jugendlichen selbst den Ton angeben“, sagt Angelique Frowein mit Blick auf die Bühne. Die kleinen Strandstühlchen stehen bereit, auf den Mauern am Markt sitzen Besucher und lauschen dem Rhythmus. Willkommen sind beim Juca Beach traditionell nicht nur die Kinder und Jugendlichen – sondern auch Eltern. Und so haben sich Svenja Beldzik und Kathleen Dreiner ein Plätzchen auf den Stufen am Markt gesucht und sind ins Gespräch gekommen – während ihre Töchter Cocktails verkaufen. „Es ist fast ein bisschen mediterranes Lebensgefühl“, sagt Svenja Beldzik. Im Urlaub hätten sie abends im Süden auch auf den Stufen gesessen und die Ferien genossen. „Heute Abend haben wir noch sommerliche Stimmung und wir feiern natürlich mit“, sagen die Beiden.