Konzert in Wermelksirchen Jule Malischke und Don Ross präsentieren ganz unterschiedliche Gitarren-Virtuosität

Dass sie nun zusammen mit dem Kanadier die Bühne teilt, zwischendurch und immer wieder, ist so etwas wie die Erfüllung eines Jugendtraums. „Mit 18 habe ich Don zum ersten Mal live gesehen, er hat die CD, die ich von ihm gekauft habe, unterschrieben“, erzählt sie, ehe sie den Kanadier zum ersten Mal auf die Bühne holt. Viele Jahre später habe er dann eines ihrer Videos auf Facebook geteilt. „Und geschrieben, dass wir mal was zusammen machen sollten.“ Und nun sind die beiden für drei Wochen gemeinsam in Deutschland unterwegs, in der Katt findet das zweite von 15 Konzerten statt.