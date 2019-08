Kostenpflichtiger Inhalt: Vandalismus in Wermelskirchen : Jugendliche beschmieren Friedhofstoiletten - Stadt stellt Strafanzeige

Fliese für Fliese haben Unbekannte die Toiletten auf dem Dabringhauser Friedhof bekritzelt. Foto: Özge Kabukcu

Wermelskirchen In der Nacht zu Dienstag haben Jugendliche auf dem Friedhof in Dabringhausen ihr Unwesen getrieben. Die Toiletten wurden beschmiert und zugemüllt, mehrere Schilder bekritzelt. Nun will die Stadt ein deutliches Zeichen setzen.