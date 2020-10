Sport in Wermelskirchen : Judonachwuchs im Hochseilgarten

Sport in Wermelskirchen

Judoka Leopold Harms gut gelaunt in luftiger Höhe. Foto: Thulke

Wermelskirchen „Judo meets ...“ ist eine erfolgreiche Aktion des Judoclubs Wermelskirchen. Jetzt besuchten Aktive einen Hochseilgarten und hatten dabei viel Spaß. Deutlich wurde dabei: Hilfsbereitschaft ist bei den Sportlern kein Fremdwort.

Auch die vierte Aktion der Serie „Judo meets“ war ein voller Erfolg, berichtet Judotrainerin Katrin Seide. Als hätten es die Organisatoren Peer und Helge von Grünberg mit gebucht, besuchten am vergangenen Sonntag 32 kleine und große Löwen bei fantastischem Wetter den Hochseilgarten K1 in Odenthal.

Die Anlage besteht aus vielen einzelnen Plattformen, die bis zu zwölf Meter in die Höhe ragen und durch unterschiedliche Hindernisse verbunden sind. Dies sind manchmal einfache gespannte Seile, ein wackeliges Hindernis oder eine Seilrutsche, die man in atemberaubender Geschwindigkeit herunterrutscht. Seide: „Gut gesichert zeigten Groß und Klein all ihr Können beim Überwinden der unterschiedlich schweren Hindernisse.“ Sei es fahrend auf einem Skateboard von Baum zu Baum, balancierend über ein Seil oder gar kletternd über ein Spinnennetz.