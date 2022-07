Junger Sportler im Wermelskirchener Rathaus geehrt : Judoka Ben Musaeus gewinnt Gold in Berlin

Berlin/Wermelskirchen Der 20-Jährige Judoka gewann alle seine Kämpfe, obwohl die Vorbereitungszeit etwas holprig war und er mit dem Training zeitweise aussetzen musste.

Das Leben des erst 20-jährigen Ben Musaeus könnte zurzeit nicht besser laufen. Denn kürzllich gewann der Wermelskirchener bei den Special Olympics in Berlin die Goldmedaille im Judo . Diese präsentierte Musaeus am Dienstag stolz im Rathaus seiner Heimatstadt, das er gemeinsam mit seinen Eltern besuchte. Bürgermeisterin Marion Lück umarmte den Judoka stellvertretend für die ganze Stadt und gratulierte dem „Goldjungen“ herzlich zu seinem Erfolg. Nach drei Kämpfen mit drei Siegen stand der Erstplatzierte schließlich fest.

Insgesamt traten in diesem Jahr 4500 Athleten mit und ohne Behinderung in 20 Sportarten bei den Special Olympics an. Ben Musaeus war einer von ihnen; er hat das Down-Syndrom . Rückblickend auf das Turnier sagt er: „Das war echt cool!“

Als das Turnier in der Bundeshauptstadt dann losging, war der Vater von Ben, der seinen Sohn gleichzeitig auch coacht, fast aufgeregter als der 20-Jährige Athlet selbst. Die Mutter von Ben verfolgte das Sportturnier in Berlin zuhause vor dem Fernseher. Ben kämpfte in der Wettkampfklasse 2 (weniger starke Beeinträchtigung) mit einem Kampfgewicht bis 73 Kilogramm. In dieser Kategorie holte er im Mai diesen Jahres bereits den ID-Landesmeistertitel.