Sport in Wermelskirchen : Die Judoka trainieren wieder täglich

Wermelskirchen Nach dem coronabedingten Shutdown, einem Online-Trainingsangebot und einem reduzierten Wiedereinstieg unter strengen Hygienemaßnahmen, kommen die Judoka langsam erneut in Fahrt. Ab September wird im Sportkarree wieder täglich Judotraining angeboten.

Mit dem Wiederbeginn startete auch ein ganz neues Angebot im Judoclub. Nach der mittlerweile schon fest etablierten Eltern-Kind-Gruppe am Samstagmorgen rief Cheftrainerin Katrin Seide alle motivierten weiblichen Judoka zur neuen „Ippon Girls“-Gruppe auf die Matte. So kamen schon beim ersten Mal 12 Athletinnen in das Sportkarree um „unter sich“ Judo zu machen. Dabei waren fast alle Gürtelstufen vertreten und die meisten Teilnehmerinnen waren zwischen zehn und 13 Jahre alt, aber auch eine Erwachsene nutzte das Training am Wochenende um nach der langen Zeit, endlich wieder auf der Matte zu stehen. Die einstündige Einheit verging mit der motivierten Gruppe wie im Flug. Gemeinsames Kennenlernen, Kämpfen und Spielen hatte ebenso einen Platz im Ablauf wie intensives Judotechniktraining und Übungskämpfe. Ende September wird Alisha Sheikh als Trainerin in die Ippon-Girls-Gruppe dazu stoßen. Sheikh holte bereits mehrere Medaillen bei der Deutschen Jugendmeisterschaft und nahm an der Junioren-Europameisterschaft teil. Für die Mädchen also eine besondere Ehre.