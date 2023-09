Neugründung in Wermelskirchen Judith Hartmann eröffnet ihren Friseursalon „HaarFabrik“

Wermelskirchen · Judith Hartmann eröffnet am Dienstag, 12. September, ihren neuen Salon „HaarFabrik“ in Vorderhufe. Die Friseurmeisterin glaubt an ihr Handwerk und an Wermelskirchen – auch jenseits der Innenstadt.

12.09.2023, 05:54 Uhr

Neustart mit eigenem Salon: Judith Hartmann öffnet am Dienstag, 12. September, zum ersten Mal ihre „HaarFabrik“ an der Vorderhufe - begleitet von Hund Rüdiger. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski

Judith Hartmann schüttelt kurz ihre roten Haare und lacht dann gelöst für das Foto in den Spiegel. „Ich mag es bunt“, sagt sie, „und ich mag es auch etwas schrill.“ Wer die 34-Jährige kennt, der hat sie schon mit vielen Frisuren erlebt. Mal hell und mal dunkel, mal kurz und mal lang. „Aber der Haarschnitt ist immer auch Ausdruck meiner eigenen Persönlichkeit gewesen“, sagt sie. Judith Hartmann weiß um die Kraft einer guten Frisur, eines Haarschnitts, der zu dem Menschen passt. „Damit trägt man ein Stück von sich selbst nach außen“, sagt sie. Noch so schöne Kleider, noch so aufwendige Schuhe: „Wenn es auf dem Kopf nicht stimmt, fühlst du dich nicht wohl.“