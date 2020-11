Wermelskirchenerin erzählt : Wenn der Opa die CDU gegründet hat...

Gerhard Braun an seinem 90. Geburtstag mit Ehefrau Carmen und Tochter Frederike und Ehemann Henning Conrads zwischen ihnen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Ihr Opa war CDU-Gründer, ihr Vater Bundestagsabgeordneter. Zum Jubiläum verrät Frederike Conrads, wie sich das als Kind angefühlt hat.

Dass ihr Großvater vor 75 Jahren die CDU Wermelskirchen gegründet hat und ihr Vater der erste und bisher einzige Bundestagsabgeordnete aus Wermelskirchen war, hat Frederike Conrads eigentlich noch nie sonderlich beeindruckt, wie sie lachend gesteht. „Meinen Opa kannte ich leider gar nicht und mein Papa war berufsbedingt viel unterwegs früher“, sagt sie und fügt schmunzelnd hinzu: „Außerdem fand ich es in der Schule immer doof, wenn andere Kinder ausführlich vom Beruf ihrer Väter erzählten, die Maler, Maurer oder Handwerker waren und ich sagen musste, dass mein Papa sich den ganzen Tag über unterhält oder Reden schreibt.“

Dass Großvater Bruno und vor allem auch Vater Gerhard Braun politische Schwergewichte in Wermelskirchen waren, ist ihr durchaus bewusst, „und natürlich bin ich auch stolz darauf. Vor allem, weil viele ältere Menschen in der Stadt sich immer noch an meinen Papa erinnern und dann sagen, was für ein feiner Mensch er war“, sagt sie. „Aber ich bin damit aufgewachsen und ich konnte mit Politik nie viel anfangen. Mein Bruder und ich waren immer parteilos“, gibt sie zu. „Und ich habe lieber Krankenschwester gelernt, weil ich etwas Handfestes machen wollte.“

Ein Familienfoto von 1940: Gründer der CDU Wermelskirchen, Bruno Braun, mit Ehefrau Alma (rechts) und seinen Söhnen Friedrich und Gerhard (Mitte). Foto: Privat

Info Bruno und Gerhard Braun in Wermelskirchen Daten und Fakten Bruno Braun gründet die CDU Wermelskirchen am 9. November 1945 im Ratskeller. ● 1946 wird er erster gewählter Bürgermeister der Stadt. ● 1947 wird Bruno Braun in den Landtag gewählt. ● 1948 stirbt er an den Folgen einer Blinddarmentzündung. ● 1961 Der Sohn von Bruno Braun, Gerhard Braun, wird CDU-Ratsmitglied der Stadt Wermelskirchen. ● 1972 Gerhard Braun wird als erster Wermelskirchener CDU-Mitglied im Deutschen Bundestag. Er gehörte diesem bis 1987 an. Bis 1989 saß er im Stadtrat. Er verstarb 2015.

Trotzdem sei es ein besonderer Moment für sie und auch ihre Cousine Gisela Picard gewesen, dass die CDU Wermelskirchen am Gründungstag der CDU vergangenen Montag einen Kranz auf dem Grab ihres gemeinsamen Großvaters niedergelegt hat. „Das hat mir gut gefallen, dass die beiden Herren nicht vergessen werden“, sagt Frederike Conrads, deren Vater von 1972 bis 1987 für die CDU im Bundestag saß. „Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten, den er sehr bewundert hat“, weiß die Enkelin des Stadt-CDU-Gründers. „Die beiden hatten ein mentales Zusammengehörigkeitsgefühl.“

Sie selbst habe als Kind nicht so viel von ihrem Vater gehabt, sagt Frederike Conrads, die fast 30 Jahre lang die Engelchen für den Nikolausumzug in Wermelskirchen ausgesucht und begleitet hat. „Er ist morgens um 5 Uhr losgefahren nach Bonn und abends spät zurückgekommen. Er wollte dort keine Wohnung haben, sondern hat Wert darauf gelegt, zu Hause zu sein.“

1972 wurde Gerhard Braun als erster Wermelskirchener in den Bundestag gewählt, dem er bis 1987 angehörte. Foto: Nein/NN

Ein normales Leben wie in anderen Familien sei gar nicht möglich gewesen mit einem Berufspolitiker als Vater. „Wir haben an den Wochenenden viel zusammen unternommen. Morgens ging es gemeinsam in die Kirche, mittags hat meine Mutter ein leckeres Essen gekocht und nachmittags waren wir oft wandern“, erinnert sie sich.

Dass sie sich letztendlich mit Henning Conrads einen Ehemann ausgesucht hat, der auch viel gearbeitet hat und überall aktiv war (und bis heute ist), ist ihr durchaus bewusst, wie sie amüsiert zugibt. „Wenn der bis spät im Laden war, habe ich die Kinder schonmal bettfertig gemacht“, sagt sie heute.

Gestört hat sie das rührige Engagement ihres Mannes, der das Bundesverdienstkreuzes für sein ehrenamtliches Engagement für den Einzelhandel und für Wermelskirchen bekommen hat, aber nicht. „Ich habe nur einmal mit Scheidung gedroht, als man ihn gefragt hat, ob er nicht als Bürgermeister kandidieren will“, verrät sie. „Das war mir doch etwas viel. Man muss auch mal an sich selbst denken.“

An die Hochzeit in der Wermelskirchener Stadtkirche erinnert sie sich jedoch gern. „Das war so wunderschön“, schwärmt sie. Friedel Burghoff, der bei der Kranzniederlegung ebenfalls dabei war, „hat uns mit der Kutsche zuhause abgeholt und dann erst zur Trauung in die Stadtkirche gefahren und später nach Schloss Burg, wo wir gefeiert haben.“ Vor der Hochzeit am 15. Mai 1976 hatte Henning Conrads formvollendet bei Gerhard Braun um die Hand von Frederike angehalten. „Das gehörte sich ja so“, sagt sie. „Meine Mutter hat ein tolles Abendessen gekocht und natürlich waren meine Eltern einverstanden. Wir haben ja bei den Conrads m Laden immer die Schuhe gekauft und außerdem waren wir da ja schon ein Jahr zusammen“, sagt sie munter bei den Gedanken an alte Zeiten.

Großvater Bruno habe sie zwar nie kennengelernt, weil der so früh gestorben ist, aber dafür seine Ehefrau, Alma Braun. „Oma Alma war eine ganz tolle Frau, die ich immer nur in schwarzen Kleidern mit weißem Rüschenkragen gesehen habe. Und darüber trug sie eine schwarzweiß gestreifte Schürze. Sie hat mit ihrer älteren Schwester zusammengelebt“, erzählt Frederike Conrads. „Das war wie bei meiner Mutter: Die Frauen haben alles geregelt.“