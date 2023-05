In Hilgen-Neuenhaus Marga Lontzek feierte vor 86 Jahren ihre Konfirmation

Marga Lontzek deutet mit dem Finger über die Felder. „Wir wurden damals in der alten Kirche konfirmiert“, sagt sie. Und dann wird sie für einen Moment ganz leise, bevor sie sagt: „Das waren andere Zeiten.“ Die fast 99-Jährige ist am Montagmittag die einzige Jubilarin ihres Jahrgangs bei der Jubelkonfirmation in Hilgen-Neuenhaus. Deswegen seien ihre Gefühle an diesem Tag auch gemischter Natur: Sie ist eine der letzten Überlebenden der Jugendlichen, die sich im März 1937 zum Einzug in die alte Kirche in Neuenhaus aufstellten, um dann den Segen der Konfirmation zu empfangen.