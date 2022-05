Gemeindeleben in Wermelskirchen : Jubelkonfirmation in der Flutkirche

Feststimmung in Unterburg: Gemeinsam mit Pfarrerin Almuth Conrad feierten die Besucher ihre Jubelkonfirmation. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen / Solingen Es ist ein großes Wiedersehen und die Gelegenheit, um in Erinnerungen zu schwelgen: Jubilare erinnern sich bei Gottesdienst und Kaffeetrinken an ihre Konfirmation in Unterburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Der Posaunenchor spielt die ersten Töne, und vor der Kirche bereiten sich die Jubilare zum Einmarsch in die Kirche vor. Es wird viel erzählt und umarmt. Als sie den ersten Schritt in die alte Kirche setzen, wird es aber ganz leise. „Es ist schön, dass wir uns heute zusammen erinnern“, sagt Ilona Zarniko noch. Und dann suchen sich die zwölf Jubelkonfirmanden einen Platz in der ersten Reihe in der Kirche.

Hier sieht es heute ganz anders aus als damals an ihrem Konfirmationstag: Die alten Bänke sind seit dem Hochwasser neuen Stühlen gewichen. Ein heller Holzboden gibt den Steinen Raum, um zu trocknen. Später werden die Jubilare genau an diesem Ort, an dem sie nun gemeinsam Gottesdienst feiern auch Kuchen essen und Kaffee trinken. „All das macht diese Kirche nun möglich“, sagt Pfarrerin Almuth Conrad. Und so wird die Jubelkonfirmation am Sonntag zu einem richtigen Festtag – samt Kaiserwetter.

„Damals hatten wir alle schwarze Kleider und einen weißen Kragen“, erzählt Beate Reininghaus als sie sich zum Foto aufstellt. Und auch Gisela Bewig, Willi Dittmar und Christa Oberhoff schwelgen schnell in Erinnerungen: „Wir Konfirmanden sind damals hoch zum Ehrenmal gegangen und haben Ilex geschnitten“, erzählen sie. Zuhause hätten sie die pieksenden Blätter dann aufgefädelt. „Mit den Girlanden sind die Kirchenbänke zur Konfirmation geschmückt worden“, erzählt Gisela Bewig und reibt sich die Fingerspitzen, als würde sie die Schmerzen des Auffädelns nochmal spüren. Dann lacht sie fröhlich: „Das war ein schöner Tag damals“, ergänzt sie.