Gemeindeleben in Wermelskirchen : Viel Nostalgie bei Jubelkonfirmanden

Tente Mit einem Festgottesdienst und einem anschließendem Empfang feierten die Jubilare in Tente ihr großes Wiedersehen. Manche Teilnehmer waren tief gerührt.

Es ist ein berührender Moment. Mindestens ein halbes Jahrhundert, nachdem sie ihre Konfirmation im Gemeindehaus in Tente gefeiert haben, stehen sie wieder vor dem Altar. Wieder haben sich die Jubelkonfirmanden in Schale geworfen und wieder stehen sie im Mittelpunkt eines Festgottesdienstes.

Und als Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski jedem einzelnen von ihnen während des Gottesdienstes den alten Konfirmationsspruch noch einmal zusagt, stockt manchem der Atem. Den einen stehen plötzlich Tränen in den Augen, andere stimmen mit fester Stimme in die Worte ein – als sei es gestern gewesen, dass sie den Bibelvers zum ersten Mal gehört hätten. „Gott ist bleibend da“, sagt die Pfarrerin den Jubelkonfirmanden schließlich zu und der Posaunenchor unterstreicht die Worte mit Chorälen, die den Jubilaren vertraut vorkommen dürften.

Nach drei Jahren Corona-Pause feiert die Gemeinde am Sonntag die erste Jubelkonfirmation in Tente. Entsprechend viele Einladungen sind auf den Weg geschickt worden – an goldene, eiserne und diamantene Jubilare aus den vergangenen drei Jahren. 20 Jubelkonfirmanden haben sich schließlich angemeldet, um sich an diesem Pfingstwochenende gemeinsam an ihren Festtag zu erinnern.