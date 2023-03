Kultur in Wermelskirchen „Johnston and Gordon“ begeistern mit schottischem Folk im Haus Eifgen

Und so ging es auch nach der Pause weiter. Zu zweit schafften die beiden eine musikalische Dichte, als stände eine ganze Band auf der Bühne – was vor allem am wie entfesselt wirkenden Gitarrenspiel und der enorm akzentuierten Trommel lag, der Euan Johnston ganz unterschiedliche Klangfarben entlockte - manchmal wunderte man sich gar, dass da nur ein Instrument von nur einer Person gespielt wurde. Ähnlich war das bei „Thousands Are Sailing“, einem Lied über irische Vorfahren, die sich einst auf den Weg nach Schottland gemacht hatten. Das Duo hatte sein Publikum fest im Griff, ließ es mitklatschen und mitsingen – warum aber ein Besucher unbedingt in der ersten Reihe stehen musste, um sich dort immer wieder überaus laut und ausgiebig mit seiner Begleitung zu unterhalten, wusste wohl nur er selbst – denn in seinem Beifall und seiner Begeisterung stand er dem restlichen Publikum in nichts nach.