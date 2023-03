Sekundarschule in Wermelskirchen Jogginghosen-Verbot verstößt gegen das Grundgesetz

Der Begriff Jogginghose ist aus der Schulordnung zu streichen. Dieses klare Ansage macht die Bezirksregierung Köln, die auch für Wermelskirchen zuständig ist, aufgrund einer Fachaufsichtsbeschwerde im Januar dieses Jahres. Eingereicht haben diese Fachaufsichtsbeschwerde nebst einer Dienstaufsichtsbeschwerde zwei Elternpaare, die sich mit einem Jogginghosen-Verbot an der Schule ihrer Kinder nicht abfinden wollten. Zu diesen Elternpaaren gehört Michael F. (Name der Redaktion bekannt), dessen Sohn eine Schulklasse im Großraum Köln besucht. Er sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Aufregung um die Sekundarschule in Wermelskirchen kann ich sehr gut nachvollziehen, denn an der Schule unseres Sohnes gab es ebenso ein Jogginghosen-Verbot.“