Einzelhandel in Wermelskirchen : Jörg Michels setzt auf Anzugkultur

Schafft eine Einkaufswelt für Männer: Jörg Michels eröffnet an der Carl-Leverkus-Straße seine „Anzugkultur“. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Eine Welt für Männer will der Einzelhändler schaffen – mit Anzügen, Accessoires, Whiskey und Zigarren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Jörg Michels hat alle Hände voll zu tun. Die Schaufenster im Laden an der Carl-Leverkus-Straße sind abgehängt, die Kleiderständer für Damenmode sind Geschichte. Hier entsteht sein neues Geschäft „Anzugkultur“.

Die Frage nach einer Erweiterung des Angebots für Männer an der Hochzeitsstraße habe sich für ihn schon seit drei oder vier Jahren gestellt. „Ich war immer einer, der in Bewegung war“, sagt er, „ich richte mich nach den Kunden.“ Und als die Zahlen für Damenmode an der Carl-Leverkus-Straße nachließen, ihm das Internet immer größere Konkurrenz zu machen schien, traf er die Entscheidung: Neben dem Brauthaus an der Kölner Straße, wollte er auch eine „Welt für Männer“ schaffen – mit viel Zeit und Muße für Beratung und individuelle Termine.

Am Freitag und Samstag feiert Jörg Michels mit seiner „Anzugkultur“ nun Eröffnung. Und er ist optimistisch: Es gebe es bereits einen großen Kundenkreis, der schon in der Vergangenheit bei ihm zu Gast war – schließlich verkaufte er im Untergeschoss an der Carl-Leverkus-Straße bereits Anzüge. Viele kamen wieder, andere würden durch intensive Arbeit mithilfe sozialer Medien aufmerksam. Fünf bis sechs Stunden investiert Michels jeden Tag in diesen Bereich. Mit Erfolg. Die Kunden machen sich auf den Weg ins Bergische. „Wermelskirchen ist ein Filetstück zwischen Rheinland und Ruhrgebiet“, sagt er, „die Menschen kommen gerne in unsere Stadt.“

Wichtig sei es ihm immer schon gewesen, auch im Randgrößenbereich helfen zu können – egal ob dem Geschäftsmann oder dem Bräutigam, dem Abiturienten oder dem Festgast. „Vor allem in diesem Bereich können wir dank des erweiterten Platzes künftig noch deutlich mehr anbieten als bisher“, sagt Michels. Drumherum schafft der Wermelskirchener Einzelhändler eine Männerwelt: Dazu gehören Accessoires wie Gürtel, Taschen, Geldbörsen oder Kopfbedeckungen. Und auch Männern, die nur ungerne die Schwelle zum Kleidungsgeschäft überschreiten, will er einen Besuch in der „Anzugkultur“ schmackhaft machen. Deswegen gibt es eine Whiskey-Bar, an der auch Gin und Rum ausgeschenkt wird. Die ersten Whiskey-Tastings, die im Haus angeboten werden, sind bereits ausgebucht. Und wenn die Kunden zwischen Anzug und Schuhe Lust auf eine Zigarre bekommen, öffnet Michels den Humidor.