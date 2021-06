„Wir in Wermelskirchen“-Hauptversammlung : Jörg Hausmann Hüter des „WiW-Schatzes“

Schatzmeister Jörg Hausmann Foto: WiW

Wermelskirchen Der Vorstand des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) traf sich jetzt zur Jahreshauptversammlung als Online-Konferenz. Im aktuellen Wirtschaftsplan geht WiW von Erträgen in Höhe von 205.900 Euro aus.

Vom Schatzmeister zum Grillmeister – das ist zumindest auf der schwarzen Kochschürze zu lesen, die der Vorstand des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) dem scheidenden Schatzmeister Christian Potthoff zum Abschied noch während der Jahreshauptversammlung per Boten als „Danke-Schön“-Geschenk nach Hause bringen ließ – eine Übergabe in Präsenz konnte noch nicht erfolgen, denn die Sitzung fand als Online-Konferenz statt.

Geschäftsführerin Jasmin Riemann Foto: WiW

Potthoff hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, aus beruflichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Mehr als neun Jahre gehörte Potthoff dem WiW-Vorstand an, prägte den Verein und dessen solide Finanzsituation maßgeblich, wie der Vorsitzende André Frowein attestierte: „Unser scheidender Schatzmeister hat einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität des Vereins und der Wirtschaftsförderung in Wermelskirchen geleistet.“ Demnach habe sich der Stadtmarketing-Verein in den vergangenen Wochen nach einem geeigneten Nachfolger umgesehen: Auf Vorschlag des Vorstands wählte die Versammlung Jörg Hausmann mit 40 Ja-Stimmen und ohne Gegenkandidatur einstimmig zum neuen Schatzmeister.

Vorsitzender André Frowein Foto: WiW

Info Immer weniger Mitgliedsbeiträge Einnahmen Wie die auf der Jahresversammlung vorgelegten Zahlen belegen, sinken die Einnahmen des Marketingvereins aus Mitgliedsbeiträgen. Dadurch flossen 45.200 Euro in 2019/2020 in die WiW-Kasse, 4600 Euro weniger als im Geschäftsjahr zuvor. „2015/2016 waren es noch mehr als 55.000 Euro“, erinnerte Christian Potthoff. Deshalb will die derzeit 265 Mitglieder starke WiW verstärkt um Privatleute werben, denn, so sagt Geschäftsführerin Jasmin Riemann: „Viele wissen gar nicht, dass das möglich ist und natürlich bei uns gerne auch Privatleute willkommen sind.“ Der Vorsitzende André Frowein unterstrich: „Geld, was zum Beispiel durch Beiträge in WiW gesteckt wird, ist ein Investment in die Heimat, in die Wirtschaft, für die Bürger, weil wir die Stadt bewegen.“

„Ich bin an einem Matinee-Montag in Wermelskirchen geboren“, stellte sich der 45-jährige Hausmann vor: „Ich habe sehr viel Bock, mich für meine Heimatstadt einzubringen.“ Er arbeite bei der Sparkasse und habe von Berufswegen „keine Angst vor Zahlen“. Bei seiner ersten Vorstellung eines Wirtschaftsplans betonte Jörg Hausmann für 2021/2022: „Eine Planung ist nach wie vor herausfordernd und schwierig wegen Corona. Klar ist: Wir müssen Veranstaltungen machen und neue Ideen umsetzen, um den Verein weiter nach vorne zu bringen.“ Am sinkenden Volumen der Mitgliedsbeiträge müsse gearbeitet werden. Laut Wirtschaftsplan 2020/2021 sind anstehende Aktionen wie der Feierabend-Markt dank der Leader-Fördermittel kostendeckend kalkuliert. „Wir wollen unbedingt eine Nikolaus-Aktion machen – vermutlich auf dem Rhombus-Gelände. Dafür beginnen gerade die Planungen. Da haben wir vorsichtig kalkuliert und ein Minus von 2500 Euro eingeplant“, blickte der neue WiW-Schatzmeister aus.

Schriftführerin Inga Manderla Foto: WiW

Im aktuellen Wirtschaftsplan, den die Jahreshauptversammlung einstimmig verabschiedete, geht WiW von Erträgen in Höhe von 205.900 Euro aus. Aus Mitgliedsbeiträgen sollen 43.500 Euro, durch den städtischen Zuschuss 60.000 Euro und durch Veranstaltungen sowie Aktionen 102.400 Euro in die Kasse fließen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 205.760 Euro (Veranstaltungen und Aktionen: 98.400, Personalkosten: 71.760, Betriebskosten: 15.400, Raum- und Energiekosten: 9800, Werbekosten: 6700, Abschreibungen: 2100 sowie Versicherung, Steuer, Abgaben: 1600 Euro). Unter dem Strich geht der WiW-Wirtschaftsplan für 2020/2021 somit von einem Überschuss in Höhe von 140 Euro aus.

2. Vorsitzende Kirstin Wirtz Foto: WiW