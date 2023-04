Wermelskirchen Jesiden feiern ihr Neujahrsfest in Hilgen-Neuenhaus

Es herrscht reger Betrieb in und um das Gemeindehaus der Evangelischen Stephanus-Gemeinde in Hilgen-Neuenhaus. Allerdings ist es kein klassisches Gemeindefest, das dort stattfindet. Das wird schon beim Blick auf die Kleidung der Anwesenden klar, sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen – und vor allem der Frauen und Mädchen. Denn sie sind in lange und farbenfrohe Gewänder gehüllt. Es sind die Mitglieder der jesidischen Gemeinde in Wermelskirchen, die dort ihr Neujahrsfest feiern. Die Jesiden sind eine ethnische Gruppe, die vor allem seit dem Jahr 2014 einem Genozid durch die terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) im Norden des Irak ausgesetzt und zum Opfer gefallen sind. Als sogenannte Ungläubige sind sie von den IS-Terroristen gnadenlos verfolgt, getötet oder zur Sklaverei freigegeben worden.