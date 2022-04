15-Jährige aus Wermelskirchen bei "The Voice Kids" : Jemima singt sich ins Finale

15-Jährige aus Wermelskirchen bei "The Voice Kids"

Die Entscheidung in den Sing-Offs ist gefallen: Ihr Coach Lena Meyer-Landrut nimmt Jemima (2.v.l.) mit ins Finale bei „The Voce Kids“. Foto: Sat.1/André Kowalski

Wermelskirchen Die junge Sängerin aus Wermelskirchen gehört zu den besten Neun bei „The Voice Kids“. Am 6. Mai wird bei Sat.1 das Finale als Live-Show ausgestrahlt. Die 15-Jährige kann es kaum fassen.

Sie ist die Erste aus dem „Team Lena“, die am Freitagabend auf der Bühne steht: Jemima macht das Rennen trotzdem. Die 15-Jährige qualifiziert sich mit ihrem dritten Auftritt für das Finale der Castingshow „The Voice Kids“. Danach fällt sie ihrer Familie hinter der Bühne in die Arme. „Finale“, ruft sie, als sie um die Ecke biegt. Und dann: „Finale. Oh mein Gott, das ist krass, ne? Ich kann es nicht glauben.“