Kultur in Wermelskirchen Jazz-Session zum Jahresauftakt

Und tatsächlich, es kam noch der eine oder andere Besucher dazu, so dass sich das rein instrumental aufspielende Quartett über ein gut gefülltes Haus freuen konnte. Und irgendwie machte sich das auch im Sound bemerkbar, wobei es wohl eher Zufall war, dass die vierte Nummer – ein Stück von Sonny Rollins – die erste war, die wirklich „hard boppte“ und nicht nur die ohne Frage großartigen technischen Fertigkeiten der Musiker im eher getragenen Tempo präsentierte. Saxophonist Achim Kuhn, der auch die wenigen Ansagen übernahm, solierte sich wie seine Kollegen Sebastian Biermann am Klavier und Manfred Bucher am Bass ordentlich einen zurecht, während Sam Tjong-Ayong am Schlagzeug mit der stoischen Ruhe eines Charlie Watts‘ für den rhythmisch fundierten Unterbau sorgte.