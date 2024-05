Kultur in Wermelskirchen Wohlfühl-Swing für den Pfingstmontag

Für die Musikfreunde gab es wahrlich genug im Angebot, schließlich gehört „Satin Doll“ zu den bewährtesten und eingespieltesten Ensembles in der Region. Und so verwunderte es auch nicht, dass man ein „ungewöhnliches Arrangement, bei dem wir wirklich trainieren mussten, um es uns so richtig draufzuschaffen“, wie Pianist Wintgen es ausdrückte, völlig fehlerfrei und zum großen Applaus des Publikums präsentierte. Die Rede war von „Softly, as in a morning sunrise“ aus der Operette „The New Moon“ von 1928. Sicherlich kein Stück, das sich einfach spielt, doch für das Publikum kam die Darbietung wie mit Leichtigkeit hingehaucht rüber. Auch das macht die große musikalische Klasse dieses musikalischen Sixpacks deutlich. Wirklich kein Wunder, dass überall nur fröhliche Gesichter zu sehen waren. Diese Jazz-Matinees zu den Feiertagen waren ein echter Gewinn für Wermelskirchen!