Konzert in Wermelskirchen Keine Pause im Haus Eifgen

Das Quartett FUSK aus Dänemark hatte an einem freien Tag zwischen zwei Konzerten in Süddeutschland und in Kamp-Lintfort einen Zwischenstopp in Wermelskirchen eingelegt und präsentierte im – leider erwartbaren – Ambiente einer öffentlichen Probe im allerbesten Wortsinne coolen Jazz mit viel Spielwitz und Lust am ausgiebigen Solieren. FUSK, das sind Kasper Tom Christiansen am Schlagzeug, Rudi Mahall an der Klarinette und der Bassklarinette, Jan Roder am Kontrabass und Tomasz Dabrowski an der Trompete.