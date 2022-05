Konzert im Haus Eifen : Songs umklammern Blues, Rock, Folk und Country

Jay Ottaway and the lost boys gastierten am Donnerstag im Haus Eifgen. Foto: privat

Wermelskirchen Beim Start ihrer Deutschlandtour im Haus Eifgen bekommt das Quartett „Jay Ottaway and the lost boys“ durch einen fünften Mann Unterstützung an der Hammond-Orgel.

Die Themen seiner Kompositionen, die eine Klammer um Blues, Rock, Folk und Country spannen, sind vielfältig: „Raven“ ist inspiriert von dem im 19. Jahrhundert verfassten Gedicht „Der Rabe“, „Sail the seven seas“ thematisiert Schiffsreisen. Jay Ottaway aus dem US-amerikanischen Boston sagt beim Konzert im Haus Eifgen: „Es ist ja unsere eigene Schuld, dass das Klima nicht so richtig tickt.“ Damit moderiert er das Lied „World on fire“ an, das er schrieb, nachdem das Haus eines Freundes in Kalifornien beinahe abgebrannt wäre. Mit „Love in a time of hate“ findet der Sänger und Gitarrist seine Antwort auf die aktuell unumgängliche Auseinandersetzung mit Krieg und zwiegespaltenen Gesellschaften, „All this rain“ reagiert auf einen Orkan, der die Durchführung eines Folkfestivals in Roermond verhinderte, das Jay Ottaway regelmäßig organisiert.

Jay Ottaway steht an diesem Abend vor knapp 30 Zuhörern bereits zum dritten Mal auf der Bühne im von der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) betriebenen Haus Eifgen. „Mittlerweile ist es eine Tradtion geworden, dass wir unsere Tour, wenn Jay in Deutschland ist, im Haus Eifgen starten – dafür, dass wir hier sein dürfen und so gut umsorgt werden, gilt unser Dank dem ganzen Ehrenamtsteam von Kult-in-Wk“, sagt Henrik Herzmann, der für Ottaway den Bass zupft, aus Leverkusen stammt und sich als Tausendsassa am Vier- oder Fünfsaiter in diversen Bands einen Namen gemacht hat. Herzmann gehört neben Guido Lehmann (Gitarre und Backgroundgesang) sowie Wolfgang Stölzle zu den „Lost Boys“, die sich im Haus Eifgen gar nicht „lost“ im Sinne moderne Jugendsprache, wo es für „verloren, ahnungslos“ steht, präsentieren: Die Band besteht aus Könnern ihres Fachs und spürbar begeisterten Mitspielern ihres Frontmanns.