„Das Fest“ in Wermelskirchen Optiker unterstützt Spendenprojekt „Ein-Dollar-Brille“

Zudem nimmt das Geschäft in Wermelskirchen auch alte Brillen an, die nicht mehr von Nutzen sind und in Schubladen verstauben. Sie werden an die Organisation „Brillen weltweit“ übergeben, die nicht mehr benötigte Gestelle an mehrere Hilfsprojekte weltweit versendet. „Auch dafür setzen wir uns schon seit einigen Jahren ein. Zuletzt ist ein 30 Kilogramm schwerer Karton voller Brillen zusammengekommen“, erklärte der Juniorchef.