Jahreshauptversammlung der Kulturgemeinde Wermelskirchen : „Tag der Kulturgemeinde“ für 2023 geplant

Wermelskirchen Trotz der Corona-Lockdowns dürfen sich die Mitgliedsvereine der Kulturgemeinde zumindest über die Ausschüttung des jährlichen Sockelbetrags freuen.

Auch wenn die Corona-Lockdowns Veranstaltungen in 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, dürfen sich die rund 20 an die Wermelskirchener Kulturgemeinde angeschlossenen Vereine über ein wenig Geld aus der Kasse des „Kultur-Dachverbands“ freuen. „Auf Basis unserer Satzung verteilen wir ja eigentlich nur Geld“, betont der Vorsitzende der Kulturgemeinde, Friedel Burghoff, immer wieder gerne.

Das Vorhaben eines „Tages der Kulturgemeinde“, an dem sich die kulturtreibenden Vereine gemeinsam präsentieren und der schon vor den Corona-Lockdowns in der Planung steckte (wir berichteten), hat die Kulturgemeinde nunmehr auf das Jahr 2023 verschoben. Dann soll diese Veranstaltung in das Programm zu den Feierlichkeiten rund um das Jubiläum „150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ eingebettet werden. „Für solch eine Aktion brauchen wir schon etwas Vorlauf. Die Kombination mit dem Jubiläumsprogramm macht das Sinn. Natürlich haben wir die ersten Planungen aus 2019 noch in der Schublade und werden diese dann reaktivieren“, kündigt Antje Buhl an.