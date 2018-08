Wermelskirchen: Jährlich 5,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus der Großen Dhünntalsperre

Wermelskirchen Mitglieder des Zweckverbandes WVV Rhein-Wupper sind neben dem Rheinisch-Bergischen Kreis, die Kommunen, die Wasser aus der Trinkwasseraufbereitungsanlage Schürholz beziehen: Burscheid, Hückeswagen, Leverkusen (Stadtteil Bergisch Neukirchen), Leichlingen, Odenthal, Radevormwald, Solingen (Stadtteil Burg) und Wermelskirchen.

In 2017 flossen vom WVV Rhein-Wupper 1,1 Millionen Kubikmeter Trinkwasser nach Burscheid, 1,4 Millionen nach Wermelskirchen, eine Million nach Leichlingen, 91387 Kubikmeter nach Solingen-Burg, 414660 nach Leverkusen-Bergisch Neukirchen, 670043 nach Odenthal, 1,2 Millionen nach Radevormwald und 255760 Kubikmeter nach Hückeswagen. Zu diesen insgesamt 6,9 Millionen kamen 414791 Kubikmeter an die Energieversorgung Leverkusen und 724031 an EWR, was unter dem Strich eine Gesamtmenge von 8,1 Millionen Kubikmeter aufbereitetes Frischwasser ergibt.