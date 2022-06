Wildernder Hund in Wermelskirchen : Jäger dürfen Personen in ihren Revieren kontrollieren

Wermelskirchen Für Naturschutzgebiete gelten besondere Regeln - und eine Ordnung. Um diese zu halten, braucht es Ranger. Wer zudem im Wald gegen Regeln verstößt, dem kann ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro von der unteren Jagdbehörde drohen.

Oftmals seien sie mit den Gepflogenheiten aus Unkenntnis nicht vertraut, so dass viele Erläuterungen und Ansprachen notwendig gewesen seien. „Im Falle von Verstößen werden Personalien festgestellt und ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen“, so Boenig. Wobei die Chance, Hundehalter bei Verstößen in flagranti zu erwischen, gering sei: Das Waldgebiet, das der Förster betreut, ist viel zu groß. Deshalb müssten andere Maßnahmen erfolgen. „Es gibt einen Bedarf für Ranger, die im Wald für Ordnung sorgen“, so der Leiter des Regionalforstamtes.