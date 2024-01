Wo ist mein Haus schlecht isoliert? Thermografie-Aktion in Wermelskirchen

Bilder in Blau-, Grün-, Gelb- oder Rottönen, die zeigen, an welchen Stellen ein Haus gut isoliert ist und an welchen Stellen vielleicht Wärme entweicht. Das ist der Zweck von sogenannten Infrarot-Aufnahmen. Schlecht isolierte Stellen bedeuten häufig Probleme – zum Beispiel, wenn die Bewohner deswegen „für draußen mit heizen“ oder, wenn an dauerhaft kalten Wänden Schimmel auftritt. Die Bergische Energie und Wasser GmbH (BEW) hat deswegen ein Angebot gestartet, bei dem interessierte Menschen aus Wermelskirchen und der Region jetzt Aufnahmen von ihren eigenen Häusern in Auftrag geben können.