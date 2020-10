Goldene Hochzeit in Wermelskirchen : Gemeinsamkeit ist der Schlüssel zum Glück

Dhünn Irene und Peter „Hermann“ Tebling aus Dhünn feierten Goldene Hochzeit. Treckertouren gehören zu ihren gemeinsamen Hobbys. Hinzu kommen viele Freunde – auch im Kegelclub.

Für Gastfreundschaft und Geselligkeit ist das Haus Tebling an der Hauptstraße in Dhünn durchaus bekannt. Ein Indiz dafür ist die „Unterdorf-Arena“. So haben Nachbarn den überdachten Außenbereich hinter dem Haus getauft. Dort werden bei Europa- oder Weltmeisterschaften die Deutschland-Fußballspiele geschaut. Im Advent organisieren Irene und Peter Tebling in ihrer „Unterdorf-Arena“ einen Weihnachtsmarkt mit 14 Ausstellern, die allesamt nur selbstgemachtes Kunsthandwerk anbieten. „In diesem Jahr hätte eigentlich die siebte Auflage stattfinden sollen“, bedauert Peter Tebling die coronabedingte Absage des Weihnachtsmarktes, der zuletzt immer zwischen 250 und 300 Besucher anlockte. Wie der 72-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln berichtet, war die Weihnachtsmarkt-Idee anfangs eine der wenigen Punkte, bei denen sich das Ehepaar nicht ganz einig war: „Meine Frau wollte das eigentlich nicht, weil wir damit ja auch eine Menge Arbeit haben. Dann sollte es eine einmalige Sache bleiben.“ Letztlich habe der Erfolg einen Dauerbrenner aus dem Weihnachtsmarkt gemacht. Peter „Hermann“ Tebling packt regelmäßig unter anderem beim Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn mit an, kümmert sich dabei um das Mähen rund um die vom VVV aufgestellten Sitzbänke an den Wanderwegen. Wichtige Posten und Ämter sind hingegen nicht sein Ding, wie er selbst zugibt: „Davon habe ich mich immer fern gehalten. Aber wenn Hilfe gefragt ist, dann helfen wir.“ Die Hilfs- und Einsatzbereitschaft des Ehepaares beschreibt er so: „Ich habe immer vom Herzen gelebt.“