Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Inzidenzwert steigt auf 40,9 – 65 Kita-Kinder in Quarantäne

Wermelskirchen/Rhein-Berg Eine konfessionelle Kindertagesstätte ist geschlossen worden: 65 Kinder und zehn Mitarbeiter sind in Quarantäne. Eine Mitarbeiterin war positiv getestet worden. Die gruppenübergreifende Arbeit machte eine Differenzierung der Kontaktpersonen schwierig.

Am Montag wurde im Rheinisch-Bergischen Kreis erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie die Vorwarnstufe von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt einen neuen Rekord: Der Inzidenzwert steigt auf 40,9. Gibt es in den nächsten Tagen weitere Neuinfektionen, und damit dürfte zu rechnen sein, wird wohl auch der Rheinisch-Bergische Kreis alsbald zum Risikogebiet. In Wermelskirchen hat das Kreisgesundheitsamt zudem 65 Kinder und zehn Mitarbeiter in Kindertagesstätte am Mittwoch in Quarantäne geschickt.